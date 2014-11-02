وزير البيئة يُكرم فتاة لتشجيعها على ركوب الدراجات

كرم الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، الأحد، إحدى الفتيات المشاركات في مهرجان الدراجات الأول في محافظة المنوفية، وأقيم فى17 أكتوبر الماضى، تحت رعاية الوزارة، ومشروع استدامة النقل في مصر، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة المنوفية، بإهدائها دراجة حديثة تشجيعًا للفتيات الراغبات في نشر ثقافة ركوب الدراجات في محافظات مصر.

وأبدت هدى صابر السحيمي للوزير خلال المهرجان رغبتها في اقتناء دراجة لاستخدامها في الذهاب لعملها بإحدى مدارس الباجور، ولتشجيع زميلاتها وتلميذاتها على استخدام الدراجة كوسيلة انتقال سهلة ورخيصة، وتحفيزهن على اتباع نمط حياة أكثر نشاطاً وحيوية يساعد في تحسين الصحة العامة والمحافظة على الرشاقة.

وأكد «فهمي» أن التكريم يأتى في إطار تأهيل المجتمع لتقبل ثقافة ركوب الدراجات للبنات في الشوارع كوسيلة للتنقل والمواصلات، مضيفا أن وزارة البيئة تحرص على تشجيع الفتيات على ركوب الدراجات، واتخاذها وسيلة للتنقل والمواصلات من أجل بيئة أفضل، لافتا إلى أنها أفضل حل للقضاء على أزمة الطاقة والتلوث والزحام المروري.