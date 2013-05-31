"فرح ليلى" يفاضل بين ستديو مصر والمغربي

كتب : نورهان طلعت : منذ 59 دقيقة

تسابق الفنانة ليلى علوي وفريق عمل مسلسل "فرح ليلى" الزمن، من أجل محاولة الانتهاء من تصوير جزء كبير من أحداث المسلسل قبل حلول شهر رمضان، حيث تواصل ليلى التصوير في إحدى المستشفيات على أن تنتقل الأسبوع المقبل للتصوير داخل أحد الاستديوهات، ولم يستقر المخرج خالد الحجر حتى الآن على الاستديو الذي سيتم التصوير فيه، حيث يفاضل بين التصوير بستديو مصر أو ستديو المغربي.

يذكر أن "فرح ليلى" سيناريو وحوار عمرو الدالي، وإخراج خالد الحجر، ومن بطولة النجم عبدالرحمن أبوزهرة وشادي خلف ونادية خيري ونرمين ماهر وفراس سعيد.