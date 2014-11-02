عمان تستضيف مؤتمرا إقليميا حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 24 نوفمبر الجاري

تستضيف عمان مؤتمرا إقليميا حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودور برامج ضمان القروض في توفير التمويل بشروط ميسرة وذلك خلال يومي 24 و25 نوفمبر الجاري.

ويشارك في المؤتمر مجموعة من الخبراء الدوليين من البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبرنامج الأمريكي للإنماء، وغيرها من المؤسسات المعنية.

وأكدت الشركة الأردنية لضمان القروض- التي ستنظم المؤتمر بمناسبة مرور عشرين عاما على تأسيسها- في بيان لها، الأحد، أن هذا المؤتمر يعد الملتقى الأول إقليميا لمناقشة برامج التمويل والضمان الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لإتاحة الفرصة لعرض ومناقشة التجارب المختلفة في المنطقة وتبادل الخبرات بين العاملين في هذا المجال.