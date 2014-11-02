لجنة الإشراف على الانتخابات البرلمانية تبدأ تنقية كشوف الناخبين بالأقصر

تبدأ اللجنة القضائية المشرفة على إنتخابات مجلس الشعب القادمة أعمالها ، اليوم الأحد ، استعداداً لعقد الإنتخابات فى الموعد الذى ستحدده اللجنة العليا للإنتخابات.

وقال المستشار فواز إبراهيم رئيس المحكمة الإبتدائية بالأقصر ورئيس اللجنة العامة المشرفة على الإنتخابات بالمحافظة أن اللجنة المشكلة من عدد من قضاة الهيئات القضائية المختلفة ستعمل على محورين رئيسيين لحين تحديد موعد الإنتخابات من جانب اللجنة العليا بالقاهرة حيث يتركز العمل فى تنقية كشوف الناخبين وإضافة الناخبين الجدد من الشباب الذين بلغوا سن التصويت وحذف أسماء الناخبين الذين توفوا عقب آخر إنتخابات وهى الإنتخابات الرئاسية التى جرت فى مايو الماضى إلى جانب النظر فى شكاوى المواطنين ممن لم ترد أسماؤهم فى الكشوف وإعادة إدراجها إن لم يكن هناك مانع قانونى.

وأكد رئيس اللجنة القضائية بالاقصر بأن اللجنة ستعلن عن بدء تلقي طلبات الترشح للإنتخابات وفحص وفرز الأسماء والطلبات والتأكد من المستندات وموافاتها للقوانين والقرارات الصادرة مشيرا الي أن أهم تلك المستندات هى السيرة الذاتية للمرشح وخبراته العلمية والعملية وصحيفة الحالة الجنائية وبيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب وإسم هذا الحزب وإقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر والشهادة الدراسية الحاصل عليها وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون إلى جانب إيصال إيداع بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومبلغ ستة آلاف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها “15″ مقعدا ويزاد هذا المبلغ إلى ثلاثة أضعاف للقائمة المخصص لها “45″ مقعدا تودع فى خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.