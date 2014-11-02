أخبار عاجلة

أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

“زعزوع” على رأس وفد مصري يشارك ببورصة لندن السياحية

Google+ Print
“زعزوع” على رأس وفد مصري يشارك ببورصة لندن السياحية “زعزوع” على رأس وفد مصري يشارك ببورصة لندن السياحية

هشام زعزوع وزير السياحة

غادر مطار القاهرة الدولي هشام زعزوع وزير السياحة متوجهاً إلى العاصمة البريطانية لندن على رأس وفد من القطاع السياحي للمشاركة في فعاليات معرض سوق السفر العالمي في دورته 35.

ويستعرض الوفد المصري خلال المعرض مقومات السياحية ومشروعات البنية التحتية التي تعمل على جذب الاستثمارات والسياحة بصفة خاصة ، كما يتم التعريف بالمميزات السياحية بمصر إلى جانب عقد لقاءات واجتماعات مع المؤسسات والشركات والفنادق والوكالات السياحية لتسوق مصر عالميا واستعادة حركة السياحة الوافدة لمصر إلى معدلاتها الطبيعية وبث رسالة طمأنه للعالم.

تأتى مشاركة الوفد المصري في إطار جهود الوزارة وهيئة تنشيط السياحة لاستعادة حركة السياحة الوافدة لمصر ووضع مصر في مكانها المناسب ضمن المقاصد السياحية العالم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به