“زعزوع” على رأس وفد مصري يشارك ببورصة لندن السياحية

غادر مطار القاهرة الدولي هشام زعزوع وزير السياحة متوجهاً إلى العاصمة البريطانية لندن على رأس وفد من القطاع السياحي للمشاركة في فعاليات معرض سوق السفر العالمي في دورته 35.

ويستعرض الوفد المصري خلال المعرض مقومات مصر السياحية ومشروعات البنية التحتية التي تعمل على جذب الاستثمارات والسياحة بصفة خاصة ، كما يتم التعريف بالمميزات السياحية بمصر إلى جانب عقد لقاءات واجتماعات مع المؤسسات والشركات والفنادق والوكالات السياحية لتسوق مصر عالميا واستعادة حركة السياحة الوافدة لمصر إلى معدلاتها الطبيعية وبث رسالة طمأنه للعالم.

تأتى مشاركة الوفد المصري في إطار جهود الوزارة وهيئة تنشيط السياحة لاستعادة حركة السياحة الوافدة لمصر ووضع مصر في مكانها المناسب ضمن المقاصد السياحية العالم.