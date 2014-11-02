ضبط 4 هاربين من أحكام قضائية خلال حملة أمنية مكبرة بسوهاج

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج من ضبط 4 هاربين من أحكام قضائية متنوعة خلال حملة أمنية مكبرة للأجهزة الأمنية بسوهاج.

> والمتهمين المضبوطين هم : المدعو” ضاحى محمد عبد الرحمن يحيى:” 50 سنه عامل ومقيم فزاره مركز المراغه والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 4658 أدارى مركز المراغه لسنة 2014 ” قتل عمد” وتحرر عن ذلك المحضر رقم 22 أحوال مركز المراغه .

المدعو”أحمد خيري صالح محمد” 26 سنه ومقيم دائرة مركز المنشاه – والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضايا الآتية :- القضية رقم 4600 لسنة 2013 إداري المركز ”حريق عمد واطلاق اعيرة نارية “، القضية رقم 2459 لسنة 2014 إداري المركز ” مقاومة سلطات وإطلاق أعيرة نارية”، القضية رقم 1101 لسنة 2014 إداري المركز ” سرقة كابلات ومقاومة سلطات واطلاق اعيرة ناريه وحيازة سلاح “، القضية رقم 3856 لسنة 2014 إداري المركز “قتل عمد وشروع في قتل”، القضية رقم 3111 لسنة 2014 إداري المركز “مقاومة سلطات”، القضية رقم 2541 لسنة 2014 إداري مركز دار السلام “مقاومة سلطات وإطلاق أعيرة نارية “،

المدعو ”محمود ممدوح خلف محمد 22 سنة عامل ومقيم شارع هارون الرشيد – دائرة قسم أول سوهاج والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 6422 جنح قسم أول سوهاج لسنة 2014 ” سرقــة “.

المدعو “أحمد محمد أبو العلا محمد” وشهرته أحمد محمد التعلب 23 سنة عامل ومقيم الشوش – مركز سوهاج والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 6397 إداري مركز سوهاج لسنة 2014 ” شروع فى قتل” .