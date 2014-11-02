إنريكي: أشعر بالغضب من مهاجمي برشلونة

(إفي): اعترف لويس إنريكي مدرب فريق برشلونة بأنه يشعر بـ"الغضب" بسبب قيلة حيلة لاعبيه امام مرمى سلتا فيجو، مما أسفر عن خسارة ثانية على التوالي بالدوري الإسباني عقب الكلاسيكو، لكن هذه المرة على ملعب كامب نو.

وقال إنريكي في تصريحات عقب الهزيمة امام فريقه السابق بهدف دون رد "أنا غاضب من التفريط في فوز كان بالمتناول".

وامتدح إنريكي رغبة سلتا فيجو في الحفاظ على فوزه حتى نهاية اللقاء، بينما أنكر الشعور بالقلق على مستقبل الفريق الكتالوني بعد الهزيمتين، مطالبا لاعبيه بـ"الاستفاقة" امام أياكس الهولندي في أمستردام بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأضاف المدرب "الهزائم مؤلمة دائما، وتثير الشكوك بالطبع، لكن لا بد من النهوض والخروج من هذا الموقف".

وفرط برشلونة في الصدارة ليتقهقر للمركز الثالث بـ22 نقطة، خلف ريال مدريد (24) وأتلتيكو (23)، وهو مرشح للتراجع للمركز الخامس في حال تحقيق سيفيليا وفالنسيا نتيجتين إيجابيتين في الجولة العاشرة.