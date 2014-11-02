رونالدو يعزز صدارته لترتيب هدافي الليجا.. وبنزيمة يواصل التسجيل

(إفي): عزز البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد صدارته لهدافي الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما رفع رصيده إلى 17 هدفا، متقدما بثمانية على البرازيلي نيمار لاعب برشلونة صاحب المركز الثاني.

وسجل رونالدو أول أهداف الريال أمام مضيفه جرانادا ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليجا والتي انتهت بفوز الميرنجي برباعية نظيفة.

وأحرز الأرجنتيني خواكين لاريفي هدف الفوز الليلة الماضية لسلتا فيجو على برشلونة بكامب نو في نفس الجولة ليتقاسم المركز الثالث مع مواطنه ليونيل ميسي نجم البرسا بتسجيل سبعة أهداف في البطولة.

وتمكن الفرنسي كريم بنزيمة من تسجيل هدف ضمن رباعية الريال، ليرفع رصيده من الأهداف إلى خمسة في المركز الرابع متساويا مع نوليتو لاعب سلتا فيجو.

واعتلى ريال مدريد صدارة الليجا بـ24 نقطة متقدما بنقطة على أتليتكو مدريد بعدما فاز على ضيفه كوردوبا بأربعة أهداف لاثنين، فيما تراجع برشلونة للمركز الثالث بـ22 نقطة بفارق الأهداف أمام سيفيليا الرابع.