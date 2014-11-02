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حظر نقل الأقطان خارج البحيرة لمنع اختلاط الأصناف

  • مصر
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أصدر اللواء مصطفى هدهود، محافظ البحيرة، قراراً بحظر نقل الأقطان الزهر من المحافظة إلى المحافظات الأخرى، إلا بعد فرزه بمعرفة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والحصول على تصريح من مديرية الزراعة بالمحافظة بذلك.

يأتى ذلك القرار في إطار سياسة الدولة للحفاظ على بذرة القطن ومنع خلط الأصناف، وأمر «هدهود» باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع الدخلاء غير المرخص لهم من تداول وتجارة الأقطان طبقًا للقانون رقم 210 لسنه 1994.

ووجه «هدهود» بقيام أجهزة الأمن، بالتعاون مع اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن في الداخل ومباحث وشرطة المسطحات المائية، بتشديد الرقابة على مداخل ومخارج المحافظة تجنبًا لتهريب الأقطان إلى دواليب الحليج الأهلية غير المرخصة.

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