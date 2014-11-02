زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب جنوب المحيط الهادي

ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر، الأحد، جنوب المحيط الهادئ جنوب شرقي فيجي، دون أن تعلن السلطات عن سقوط ضحايا أو تصدر تحذيرا من موجات مد عاتية (تسونامي).

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التي تقوم برصد حركة الزلازل في جميع أنحاء العالم، أن مركز الزلزال جاء على عمق 421 كلم وعلى بعد 142 كلم شمال شرقي جزيرة نادي بفيجي.

وتحتوي المنطقة المعروفة باسم حوض لاو الشمالي، الواقعة بين جزر فيجي وساموا وتونجا بجنوب المحيط الهادئ، على عشرات البراكين البحرية النشطة التي تقع على عمق يتراوح بين ألف وألف و500 متر تحت سطح البحر.