أخبار عاجلة

عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب جنوب المحيط الهادي

Google+ Print

ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر، الأحد، جنوب المحيط الهادئ جنوب شرقي فيجي، دون أن تعلن السلطات عن سقوط ضحايا أو تصدر تحذيرا من موجات مد عاتية (تسونامي).

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التي تقوم برصد حركة الزلازل في جميع أنحاء العالم، أن مركز الزلزال جاء على عمق 421 كلم وعلى بعد 142 كلم شمال شرقي جزيرة نادي بفيجي.

وتحتوي المنطقة المعروفة باسم حوض لاو الشمالي، الواقعة بين جزر فيجي وساموا وتونجا بجنوب المحيط الهادئ، على عشرات البراكين البحرية النشطة التي تقع على عمق يتراوح بين ألف وألف و500 متر تحت سطح البحر.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية