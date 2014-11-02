السجن سنة لإيرانية لنيتها مشاهدة مباراة كرة طائرة للرجال

ذكرت وسائل إعلام إيرانية عن محامي شابة إيرانية بريطانية أوقفت في طهران لأنها كانت تريد حضور مباراة لكرة الطائرة للذكور، أن القضاء الإيراني حكم على موكلته بالسجن لمدة عام واحد.

وقال محمود على زادة طبطبائي «لم يتم أبلغنا رسميا بالحكم حتى الآن لكن القاضي أطلعني عليه وحكم على موكلتي بالسجن لعام واحد»، إلى انه لم يوضح أسباب صدور الحكم على قونشيه قوامي (25 عاما).

وأضاف «بما أنها ليست صاحبة سوابق فقد تخفف المحكمة الحكم».

وأوقفت قونشيه قوامي (25 سنة) في العشرين من يونيو عندما كانت تشارك في تجمع نسوي يحاول حضور مباراة في البطولة العالمية للكرة الطائرة بين إيران وايطاليا.

وأفرج عن المرأة الشابة بعد ساعات لكنها اعتقلت مجددا بعد أيام.

وفي سبتمبر، قال مسؤول قضائي إن اعتقالها لا علاقة له بالرياضة دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

وأطلقت عائلة قونشيه حملة على شبكات التواصل الاجتماعي تطالب بالإفراج عنها أثارت قضيتها مع وزارة الخارجية البريطانية.