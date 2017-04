بدء عرض فيلم "The Company You Keep" في مصر

كتب : نورهان طلعت منذ 10 دقائق

أصدرت شركة Allied Film Distributors موزع أفلام شركات سوني بيكتشرز، وكولومبيا بيكتشرز ووالت ديزني بيكتشرز في مصر، في دور العرض اليوم، الفيلم الدرامي The Company You Keep الذي أخرجه روبرت ريدفورد.

ويرأس ريدفورد فريقاً من النجوم يضم شيا لابوف والفائزين بالأوسكار جولي كريستي وسوزان ساراندون، ويضم فريق الفيلم الخيالي أيضاً المرشحين للأوسكار آنا كندريك، كريس كوبر، ستانلي توتشي، تيرينس هوارد، نيك نولتي وريتشارد جينكينز، ومعهم أيضاً النجوم بن شيبرد، بريت مارلينج وسام إليوت.

يظهر ريدفورد بدور جيم جرانت، وهو محام عام ووالد وحيد ربى ابنته في الضواحي الهادئة في نيويورك، وينقلب عالم جرانت رأساً على عقب عندما يقوم مراسل شاب يدعى بن شيبرد (شيا لابوف)، بكشف هويته الحقيقية أثناء السبعينيات عندما كان ناشطاً راديكالياً سابقاً مناهضاً للحرب ومطلوباً في جريمة قتل، بعد أن عاش لأكثر من 30 عاماً متخفياً، وفي مطاردة ساخنة من مكتب التحقيقات الفيدرالي ينطلق في رحلة عبر البلاد لتعقب شخص واحد يمكن أن يبرئ ساحته.

فيلم The Company You Keep مستوحى من رواية كتبها نيل جوردون، وإخراج روبرت ريدفورد، الممثل الذي تحول إلى الإخراج وحصل على ترشيحين للأوسكار عن أعماله الإخراجية Quiz Show وOrdinary People الذي كان أول أعماله الإخراجية.



