إصابة 8 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالمنوفية لخلافات مالية

أصيب ٨ أشخاص بإصابات مختلفة، الأحد، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بقرية «برهيم» التابعة لمركز منوف، بالمنوفية، لخلافات على الشراكة في محل جزارة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ممتاز فهمى، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من رئيس مباحث منوف، بنشوب مشاجرة ومصابين بقرية «برهيم» التابعة للمركز.

بالانتقال والفحص، تبين إصابة ٨ أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين، بسبب خلافات مالية لشراكة بينهما في محل جزارة، وبسؤال الطرفين، اتهم كل منهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب وإحداث ما به من إصابات، وتولت النيابة التحقيق.