«رقميات» الإعلامي يفرض وجوده على الضيوف..!

التقى الإعلامي «عبدالله بن ناصر البحراني» في إحدى حلقات برنامج «رقميات» على قناة عمان الفضائية، «أحمد بن سالم الوهيبي» أخصائي مشاريع بهيئة تقنية المعلومات، حيث استأثر البحراني بوقت الفقرة كاملاً، وكان يسأل أسئلته في مقدمات طويلة مملوءة بالجمل المترادفة والمكررة، وعندما يبدأ الضيف بالإجابة يفتح عبدالله أي موضوع آخر لكي يدخله في صميم الحديث؛ حتى لا تغيب الكاميرا عنه، ويظل يقاطع الضيف مستعرضاً معلوماته التقنية أو يقرأ نشرة معينة أو يوضح معلومة محددة، ما تسبب في تشتت كثير من المشاهدين. نقول لعبدالله: نعم نحن نعلم أنك خبير تقني، وأنك الأعلم بمجال الحاسب الآلي وتقنياته، ولكن هذا ليس سبباً لكي تفرض رأيك، وتظل تحاصر الضيف، وتضيق عليه الحوار للاستئثار بالكاميرا... وعلى كل إن كان الضيف يضايقك أو يأخذ من وقتك يمكنك الاستغناء عنه، والتفضل باستعراض معلوماته، فتسأل أنت وتجيب أنت ولا عزاء للمشاهدين...!