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الأوقاف تقرر فصل أي إمام بسيناء يثبت تستره على وجود أنفاق بالمسجد

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الأوقاف تقرر فصل أي إمام بسيناء يثبت تستره على وجود أنفاق بالمسجد الأوقاف تقرر فصل أي إمام بسيناء يثبت تستره على وجود أنفاق بالمسجد

قررت وزارة الأوقاف فصل أي إمام أو عامل بشمال سيناء يثبت تستره على وجود أنفاق بالمسجد الذي يعمل به ، وأي عامل أو موظف يثبت تستره على وجود أسلحة بالمسجد أو المكان الذي يعمل به في أي محافظة من محافظات الجمهورية ، أو يستخدم المسجد أو المنبر في التكفير أو التحريض على القتل والتخريب أو يقوم بتوزيع منشورات أو كتب تحث على ذلك داخل المسجد.

وأوضح بيان لوزارة الاوقاف اليوم أن ذلك القرار يأتي فى إطار الاجراءات الحاسمة التى تتخذها الوزارة تجاه كل من يثبت تستره على قضايا الإرهاب أو تورطه فيها.

وطالبت الوزارة جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف عدم توزيع أي كتب أو مطبوعات أو اسطوانات أو شرائط كاسيت بالمسجد إلا بإذن كتابي مسبق من مدير المديرية ووجود ممثل لها في التوزيع على أن يكون التوزيع عاما ومعلنا.

أ ش أ

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