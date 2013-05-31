"موازين" يكشف فتور العلاقة بين أحلام وشذى حسون

في الليلة السابعة من ليالي مهرجان "موازين" التسعة، كانت الفنّانة أحلام متألّقة على المسرح، فقد حضّرت له نفسها جيّداً قبل أشهر، فأجرت بروفات على الأغاني التي اختارتها، والتي وصل عددها إلى 25 أغنية من رصيدها الغنائيّ، والمحفوظ عن ظهر قلب لدى الجمهور المغربيّ الذى رافقها غناءً ورقصاً على إيقاعها الساحر.

أحلام:أهمّ مهرجان شاركت فيه

أحلام خاطبت جمهورها، وقالت إنّ "موازين" هو أهمّ مهرجان شاركت فيه طوال مسيرتها الفنيّة على مدار ثماني عشرة سنة.

ارتدت أحلام القفطان المغربيّ، وقالت لجمهورها: "أنا ارتديت هذا القفطان، وأريد أن أقدّمه هدية منّي لكلّ أميرة مغربيّة رفعت من شأن المرأة المغربيّة إلى مستوى الأمراء".

شاركت أحلام المشتركة المغربيّة في "أراب أيدول" يسرا سعوف.

بعد انتهاء الحفلة، عادت أحلام إلى الفندق، وكان في انتظارها جمهورها. ولحظة وصولها، بدأ الجمهور الغناء أمام باب فندق تور حسان مقرّ إقامتها، فلم يكن من أحلام إلا أن دخلت فندقها وقامت مع فريق عملها بتوزيع ألبومها على كلّ فرد موجود داخل باحة الفندق. ثمّ دعت كلّ فرد كان برفقتها من رجال الأمن والعاملين معها إلى العشاء احتفالاً بنجاح حفلتها.

وعند الفجر، غادرت أحلام عائدة إلى الإمارات بطائرتها الخاصّة التي وصلت فيها يوم الخميس إلى مطار الرباط.

شذى حسون: هذا هو رأيي بأغنية نوال الزغبي

من جهتها، كانت الفنّانة شذى حسون قد افتتحت الحفلة، وحرصت على مخاطبة الجمهور باللهجة المغربيّة، خصوصاً أنّها نصف مغربيّة لجهة الأم، فتفاعل معها الجمهور بشكل لافت.

وكانت شذى قد عقدت مؤتمراً صحافيّاً قبل الحفلة، ساد فيه الكثير من الهرج والمرج، في ما يخصّ هويّتها الشخصيّة، فأوضحت شذى أنّها ابنة المغرب، كون والدتها مغربيّة ووالدها عراقيّ الجنسية، فيما ولدت وترعرعت في المغرب. ثمّ قالت إنّها تقدّمت إلى برنامج "ستار أكاديمي" بجواز عراقيّ كونها لا تملك الجنسيّة المغربيّة، موضحة أنّها تعتزّ بهذا الخليط.

شذى تهرّبت من الردّ على سؤال عن صحّة ما أشيع في أروقة المهرجان، بأنّها كانت وراء توجيه دعوة إلى الفنّانة أحلام للمشاركة في "موازين"، فلم تجب، لأنّ مدير البرنامج العربيّ في المهرجان محمود المسفر، بادر إلى القول: "نحن كإدارة لا نقوم بإقصاء أيّ فنان عن المشاركة، وهذا ليس من شيم إدارة المهرجان". ثمّ عقّبت شذى على كلامه بالقول إنّ ما أشيع غير صحيح.

وعن الأغنية التي كانت ستغنّيها من ألحان ملحم بركات، ومنع من تنفيذها عدم الاتفاق الماديّ مع شركة روتانا، قالت شذى إنّ ملحم لجوج وغير صبور على الشركة، مؤكّدة أنّها تعتبر الأغنية أغنيتها، ولو غنّاها مطرب سواها.

وعن التشابه في الألحان بين أغنية نوال الزغبي الأخيرة "غازلني" وأغنيتها "شعلها"، وكلاهما من ألحان حاتم العراقي، قالت شذى: "غازلني أغنية جميلة، ولا علاقة لنوال بهذا التشابه في اﻷلحان، وقد يكون هناك تشابه بالإيقاع، لكن لا أظن أنّ الملحّن قد استنسخ اللحن".

وكان والد شذى حاضراً خلال المؤتمر الصحافيّ يستمع إلى حديث ابنته، حيث أعرب لـ"سيّدتي نت" عن حبّه الكبير للمغرب، وقال إنّه عاش وترعرع وكلّ أسرته في المغرب كما عمل هناك، في وأكد أن العراق في دمه رغم عشقه للمغرب التي يدين لها بالولاء.

وقد كشف مهرجان "موازين" ان هناك فتوراً في العلاقة بين أحلام وشذى، بعد علاقة حكمتها لغة الغزل والتقرب بينهما طوال السنتين الماضيتين، ما دفع بالكثيرين إلى التساؤل عن أسباب هذا الفتور.