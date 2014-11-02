«الداخلية»: ضبط 4 خلايا إرهابية في الإسماعيلية وسوهاج والبحيرة والشرقية

قال اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، صباح الأحد، إن الوزارة تواصل معركتها الحاسمة والفاصلة مع بقايا جماعات الظلام والعنف، وإجهاض مخططاتها الإرهابية.

وأضاف، في بيان:«تمكن قطاع الأمن الوطني، من تحديد وضبط إحدى الخلايا الإرهابية الكامنة بنطاق محافظة دمياط، سبق لعناصرها السفر لدولة سوريا، والانخراط بصفوف الجماعات الإرهابية، والعودة للبلاد، انتظاراً لصدور تكليفات لهم بتنفيذ عمليات عدائية داخل مصر».

وتابع:«اعترف أفراد الخلية، بسابقة مغادرتهم للبلاد لدولة تركيا وتسللهم منها لدولة سوريا والانضمام لأحدى المعسكرات الإرهابية، وتلقي تدريبات بدنية وفكرية وعسكرية، ودورات متخصصة في إعداد العبوات المتفجرة والمشاركة في تنفيذ عمليات إرهابية».

وقال «عبد اللطيف»:«تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن الوطني، والأمن العام، والأمن المركزي، بالتنسيق مع مديريات أمن الإسماعيلية، سوهاج، البحيرة، والشرقية من ضبط 4 خلايا إرهابية ضمت 34 عنصراً وبحوزته معبوات ناسفة، وأسلحة نارية وبيضاء، وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة، وكميات كبيره من المواد الكيميائية، وأدوات تصنيع العبوات الناسفة، وزجاجات الـ (مولوتوف)، المعدة للاستخدام، والألعاب النارية، وأجهزة اللاسلكي، وكاميرات التصوير، بتهمة التورط في ارتكاب عدد من الحوادث الإرهابية، ومنها إلقاء عبوات متفجرة بمحيط قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وفناء مدرسة السلام الإعدادية بنات، وإضرام النيران في عدد من سيارات الشرطة، والمشاركة في التعدي على بعض المنشآت المهمة، وإحداث شغب وقطع طرق».