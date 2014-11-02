بالصور.. جامعة جنوب الوادى تشارك فى مشروع تكافؤ الفرص للإناث بجامعة القاهرة

تشارك جامعة جنوب الوادى بالمؤتمر الختامى لمشروع تكافؤ الفرص للإناث بجامعة القاهرة بحضور الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور جابر نصار – رئيس جامعة القاهرة والدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج والدكتور صديق عبد السلام – نائب رئيس جامعة الاسكندرية لشئون الدراسات العليا بدأت فعاليات المؤتمر الختامي لمشروع تكافو الفرص للاناث في التعليم العالي من (1- 3 نوفمبر 2014 )بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة بمشاركة الدكتور سيد طه- نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة جيهان رجب محمد منسق المشروع والدكتورة ندا نبيل مدرس مساعد بكلية العلوم جامعة جنوب الوادى عضو بالمشروع و عصام جمال مكتب ، د/ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عضو بالمشروع وبحضور عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من الجامعات المشاركة بالمشروع ( القاهرة – الإسكندرية – سوهاج – جنوب الوادى ) وشارك أيضًا بالحضور ممثلين من جامعة برلين الحرة بالمانيا وعلي راسهم د/ بربارا ساندو منسق المشروع بجامعة برلين الحرة و كما حضر أيضًا لورا اوزيك – رئيس المكتب العلمى بالسفارة الألمانية وشارك أيضًا عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة الألمانية بالأردن وبدأت فعاليات أمس بترحيب د/هالة السيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية -جامعة القاهرة بالمنصة الكريمة والسادة الحضور ثم بدأ د/ عباس منصور- رئيس الجامعة كلمته حيث عرض سيادته أنشطة الجامعة التى تخدم المشروع واستعرض النسب المختلفة لتمثيل الإناث سواء من الطالبات او أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في جامعة جنوب الوادى وذكر سيادته إن الجامعة صديقة للبيئة وللأسرة من حيث الخدمات التى تقدم لأعضاء هيئة التدريس والطلبة وقد عبر الجانب الألمانى الشكر لسيادته علي رعايته للأنشطة الخاصة للمشروع منذ بدايته حتى الآن ثم بدأت فعاليات ورش العمل عن كيفية التواصل بين الجامعات المصرية وجامعة برلين وكذلك نقل الخبرة للجامعات المصرية والعربية بعد نهاية المشروع.