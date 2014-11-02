إصابة 8 مواطنين في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

أصيب 8 مواطنين في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بناحية آدفا بمركز سوهاج

تلقى اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج أخطاراً من مركز شرطة سوهاج بوقوع مشاجرة بناحية أدفا– دائرة المركز مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص وطرفي المشاجرة هما :

طرف أول :عامر محمود عبد الواحد علي 36 سنه عامل ، وشقيقيه مصطفي 37 سنة حاصل علي دبلوم ثانوي صناعي مصابين ” بجروح وكدمات متفرقة بالجسم ،حسن 21 سنه.

أما الطرف الثاني من المشاجرة : محمد أنور محمد علي 25 سنه طالب ، عارف شيبه علي النابي 37 سنه عامل ، عبد الله عدلي شيبة علي 21 سنه ، عدلي شيبة علي النابي 47 سنه عامل ، سيد فتحي شيبة علي 27 سنة عامل ، رشا محمد أبو شامة 17 سنه ربة منزل مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم .

تم ضبط طرفـي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاهما علي الآخر بالضرب وإحداث إصابته وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 14974 جنح المركز لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.