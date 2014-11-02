بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية في رومانيا

توجه الناخبون في رومانيا اليوم الأحد إلى مراكز الاقتراع للادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد والمتوقع أن يفوز بها رئيس الوزراء فيكتور بونتا البالغ من العمر 42 عاما.

وذكرت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية أنه إذا لم يحصل أي من المرشحين في هذه الانتخابات على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين ، فإنه سيتم إجراء جولة إعادة يوم 16 نوفمبر الجاري.

وكان رئيس الوزراء فيكتور بونتا قد تعهد بخفض الضرائب وإقامة علاقات جيدة مع كل من الاتحاد الأوروبي والصين.

> يشار إلى أن الرئيس الذي سيتم انتخابه سيظل في الحكم لمدة خمسة أعوام ، وسيكون هو المسئول عن السياسة الخارجية والدفاعية والتعيينات في المناصب العليا في الدولة.

أ ش أ