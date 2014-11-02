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ضبط عناصر حوثية تحاول دخول محافظة عدن جنوب اليمن

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ضبط عناصر حوثية تحاول دخول محافظة عدن جنوب اليمن ضبط عناصر حوثية تحاول دخول محافظة عدن جنوب اليمن

 تمكنت عناصر اللجان الشعبية اليمنية بمنطقة صلاح الدين بمحافظة عدن جنوب اليمن من ضبط سيارة نصف نقل كانت تقل 8 من عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين فيما تمكنت 3 سيارات أخرى محملة بالأشخاص من دخول مدينة عدن.

ونقل موقع  عدن الغد الإخباري عن قائد اللجان الشعبية بمنطقة صلاح الدين أن عناصر اللجان الشعبية تلقت بلاغا من مسئولين محليين بمنطقة باب المندب تفيد بوصول موكب للعشرات من مسلحي جماعة الحوثي في عدد من السيارات في طريقه إلى عدن.

وقال إن عناصر اللجان نصبت كمين لعناصر جماعة الحوثي وتمكنت من إيقاف سيارة محملة بعناصر جماعة الحوثي فيما تمكنت الـ 3 سيارات من الهروب صوب الطريق التي تمر بالقرب من اللواء العاشر وواصلت طريقها صوب عدن.

وأضاف أنه تم التحفظ على عناصر الحوثي المقبوض عليهم ووصلت إلى صلاح الدين عربة مدرعة وطاقمان عسكريان ونقلوا عناصر الحوثي إلى مركز احتجاز عسكري لم يتم تحديد مكانه.

يذكر أن عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين يدخلون مختلف المحافظات اليمنية للقيام بأعمال الأمن بدلا من السلطات الرسمية ، ونجحوا في فرض وجودهم في محافظات الوسط والغرب اليمنية ، إلا أن الوضع يختلف فى محافظة عدن التى تعتبرها بعض القوى السياسية الجنوبية عاصمة لدولتهم فى ظل استمرار مطالبتهم بالانفصال عن الشمال – حيث يعتصم الآلاف من الجنوبيين في عدن للمطالبة بالانفصال عن اليمن وتم تشكيل لجان شعبية لحماية المعتصمين،وتقوم هذه اللجان بمراقبة الطرق المؤدية إلى عدن.

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