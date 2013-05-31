أمانة المرأه بالمصريين الأحرار تشارك في جمع توقيعات حملة ” تمرد ‎”

نظمت ، مساء الأمس، الخميس، أمانة المرأة بحزب المصريين الأحرار بالإسكندرية حملتين لجمع توقيعات للمطالبة بحسب الثقة من الرئيس محمد مرسي , وذلك أمام مول زهران بمنطقة سموحة، والاخرى بمنطقة محرم بك، حيث لاقت الحملتين إقبالا شديدا من المواطنيين وتفاعلوا معها بكل إيجايبة .

وقال أحمد سمير المتحدث الإعلامي للحزب بالإسكندرية، أن حملة تمرد هى سبيل ديمقراطي يعبر عن الضغط الشعبي الذي لا يقهر ولا يستطيع أحد أن يمنعه، والدليل واضح على أن الحملة قد نقلت العنف من الشارع، وحولت طاقات شبابية إلى عمل ديمقراطي سلمي، كما أطالب الرئيس محمد مرسي بضرورة الدعوة لإنتخابات رئاسية مبكرة.

وأكد سمير ان ازدياد الاقبال الشعبي علي الحملة جاء نتيجة ما يشعر به المواطن المصري الآن من تدهور اقتصادي، وانقطاع متكرر للتيار الكهربائي، وغياب تام للأمن.