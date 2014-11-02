«آداب سوهاج» تبتكر بطاقة إلكترونية لمتابعة الطلاب وربطهم بالكلية

كشف الدكتور كريم مصلح صالح عميد كلية الآداب بسوهاج عن إبتكار أول طريقة الكترونية تربط الطالب طوال يومه بالكلية وتتيح معرفة تحركاته وأنشطته العلمية والثقافية والرياضية والرحلات وغيرها عبر بطاقة الكترونية تُسجل من خلالها كل بيانات الطالب منذ دخوله الكلية وحتى يخرج منها، ولا يتم التعامل مع الطالب في المكتبات والإدارات المختلفة إلاّ من خلال هذه البطاقة بدءاً من دفع المصاريف الدراسية ومروراً بالمسابقات والأنشطة التي يشارك فيها.

وأشار «مصلح»، في تصريحات صحفية، إلى إمكانية استخدام هذه البطاقة من جانب الأساتذة في تقييم الطلاب والتعرف على قدراتهم وسمات شخصياتهم، كما يمكن للطلاب أيضًا الحصول على شهادات خبرة وتقدير من الكلية على مشاركاتهم في أنشطة الكلية المختلفة بما يتيح للخريج إمكانية عمل سيرة ذاتية موثقة من خلال هذه البطاقة.

وأعلن عميد الكلية عن اكتمال تأسيس جمعية جديدة (أصدقاء الطالب) تضم تبرعات منسوبي الكلية من أساتذة وموظفين بشكل ثابت شهرياً لدعم الطالب الأكثر احتياجاً، إضافة إلى حقوق الطلاب المحتاجين في صندوق التكافل الاجتماعي الذي يوفر الكتب الدراسية مجاناً بينما تقوم جمعية اصدقاء الطالب بتوفير الملابس والسكن مجاناً للطلاب الأكثر احتياجا.