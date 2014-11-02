أخبار عاجلة

عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«آداب سوهاج» تبتكر بطاقة إلكترونية لمتابعة الطلاب وربطهم بالكلية

  • مصر
  • 11
Google+ Print

كشف الدكتور كريم مصلح صالح عميد كلية الآداب بسوهاج عن إبتكار أول طريقة الكترونية تربط الطالب طوال يومه بالكلية وتتيح معرفة تحركاته وأنشطته العلمية والثقافية والرياضية والرحلات وغيرها عبر بطاقة الكترونية تُسجل من خلالها كل بيانات الطالب منذ دخوله الكلية وحتى يخرج منها، ولا يتم التعامل مع الطالب في المكتبات والإدارات المختلفة إلاّ من خلال هذه البطاقة بدءاً من دفع المصاريف الدراسية ومروراً بالمسابقات والأنشطة التي يشارك فيها.

وأشار «مصلح»، في تصريحات صحفية، إلى إمكانية استخدام هذه البطاقة من جانب الأساتذة في تقييم الطلاب والتعرف على قدراتهم وسمات شخصياتهم، كما يمكن للطلاب أيضًا الحصول على شهادات خبرة وتقدير من الكلية على مشاركاتهم في أنشطة الكلية المختلفة بما يتيح للخريج إمكانية عمل سيرة ذاتية موثقة من خلال هذه البطاقة.

وأعلن عميد الكلية عن اكتمال تأسيس جمعية جديدة (أصدقاء الطالب) تضم تبرعات منسوبي الكلية من أساتذة وموظفين بشكل ثابت شهرياً لدعم الطالب الأكثر احتياجاً، إضافة إلى حقوق الطلاب المحتاجين في صندوق التكافل الاجتماعي الذي يوفر الكتب الدراسية مجاناً بينما تقوم جمعية اصدقاء الطالب بتوفير الملابس والسكن مجاناً للطلاب الأكثر احتياجا.

اشترك وتابع الصعيد وأخباره لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية