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اليوم نظر دعوي وقف عرض «الجزيرة 2»

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تنظر الدائرة السادسة مدنى بمحكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار عمرو هاشم وأمانة سر رمضان عيد، الأحد، دعوي وقف عرض فيلم الجزيرة 2.

وأشارت عريضة الدعوي ان أحمد سمير مقيمها قام بكتابة قصة وسيناريو وحوار فيلم سينمائي من وحي خيالة وفكره اسمه بؤرة الأجرام وحصل على ترخيص لقصة فيلمه وانه فوجئ ببعض القطات اثناء الدعاية لفلم الجزيرة موجودة في السيناريو الخاص بفيلمه .

وأشارت الدعوي إلى ان المدعي شاهد سيناريو فيلم الجزيرة فوجد أوجه التشابه بين المصنف تأليفه وفلم الجزيرة في المضمون والفكر والخط الدرامى في 8 ورقات موضحة بالمشاهد ولأماكن التصوير المتشابهة وبعض اللقطات المتطابقة.

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