اليوم .. “كريمة ” يكشف شيوخ الأزهر الذين سافرو لإيران دون علم أحد في ” السادة المحترمون “

يستضيف الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج السادة المحترمون اليوم في فقرته الأولى الشيخ احمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة اﻷزهر للحديث عن وقف الأخير عن العمل لمدة 3 اشهر بسبب زيارته لإيران .

وسيتناول الحوار كشف شيوخ الأزهر الذين سافروا إيران دون علم أحد، ووسيتحدث كريمة عن فكرة التقارب بين المذاهب ، مؤكدًا كيف يسيطر الأن الفكر السلفي على الأزهر ؟.

وفي الفقرة الثانية يكون الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة التعاطي والإدمان ضيف الفقرة وسيتم مناقشة أسباب ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات في مصر حيث ارتفعت نسبة تعاطي المخدرات 4.8% ، أي مايقترب من أربعة ملايين مدمن من إجمالي سكان مصر ، وارتفاع نسبة تعاطي الأدوية المخدرة إلي 7.7% .

يذكر أ، يقدم برنامج السادة المحترمون الإلامي يوسف الحسيني عىل فضاية ” اون تي في ” في تمام الساعة الثاممنة مساء .