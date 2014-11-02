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ضبط 6 من الإخوان لاتهامهم بالتحريض على العنف بالغربية

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ألقت المباحث الجنائية بالغربية بالتنسيق مع ضباط جهاز الأمن الوطني القبض على 6 من أعضاء تنظيم جماعة الإخوان لاتهامهم بالتحريض على إثارة الشغب والعنف وتكدير الأمن العام والتظاهر بدون تصريح بدائرة مراكز زفتي وسمنود والمحلة والسنطة .

كان اللواء أسامة بدير، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من اللواء عبداللطيف الحناوي مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن ادارة البحث الجنائي بالتنسيق مع ضباط جهاز الأمن الوطني من القاء القبض على 6 من أعضاء تنظيم جماعة الإخوان وبحوزتهم منشورات محرضة ضد الجيش والشرطة وشعارات رابعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة مع المتهمين المشار إليهم.

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