ضبط خلية إخوانية تخصصت في إحراق سيارات شرطة ومحولات وقطع طرق بسوهاج

تمكنت مباحث سوهاج بالتنسيق مع فرعي الأمن الوطني والأمن العام وشرطة الكهرباء، من ضبط خليه إخوانيه تخصصت في إحراق سيارات الشرطة ومحولات الكهرباء وقطع خطوط السكك الحديدية وعثر معهم على العديد من الأوراق الخاصة بالتنظيم.

كان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من العميد حسين حامد، مدير المباحث الجنائية، بتمكن ضباط مباحث المديرية بالتنسيق مع فرعي الأمن الوطني والأمن العام، وشرطة الكهرباء من ضبط أعضاء الخلية الإرهابية حيث أعترف أحدهم بسابقة محاولة إسقاط برج كهرباء رقم 115 بناحية «القبيصات» بمركز طهطا وكذا محاولة إسقاط برج كهرباء رقم 35 جهد عالي بناحية «نجع قبيصي» وذلك بنشر القوائم الرئيسية لهما بالاشتراك مع 3 مدرسين وطالب من مركز دار السلام وبائع عطور من مركز جرجا ينتمون للإخوان ومحبوسين على ذمة القضية ومدرس وطالب من أعضاء الجماعة بمركز أخميم محكوم عليهما في القضية رقم 880 إداري مركز أخميم لسنة 2014 بالحبس 5 سنوات.

كما أعترف المتهم الثاني بسابقة إحراق 3 سيارات شرطة من أمام ورشة إصلاح سيارات بقرية «الشيخ يوسف» بمركز المراغة وكذا سابقة إشعال إطارات كاوتشوك على قضبان السكة الحديد بدائرة مركز المراغة لثلاث وقائع وكذا سابقة محاولة إشعال النيران بمحولين للكهرباء بقرية «الأخيضر» بمركز المراغة ولم تمتد النيران داخل المحولات ولم تحدث ثمة تلفيات وذلك بالاشتراك مع آخر محبوس على ذمة قضية ( أحداث الاستفتاء على الدستور).

واعترف المتهم الثالث بإشعال النيران بفلنكات السكة الحديد وإشعال الكاوتشوك بالقرب من مزلقان محطة سكة حديد مشطا بمركز طما وكذا إحراق كشك كهرباء بقرية «الحسامده» بمركز طما وكذا رصد بعض استراحات ضباط الشرطة والنيابة العامة بمدينة طما وحركة الطيران الحربي بمطار سوهاج واستهداف سيارة الشرطة المخصصة للرائد عبدالرحمن عويس الضابط بإدارة البحث الجنائي بالاشتراك مع فني بمطار سوهاج الجوي، ومدرس، محبوسين على ذمة القضية رقم 605 إداري مركز طما، و«منصور. ه»، 30 سنة، حاصل على ليسانس حقوق والمحبوس على ذمة القضية رقم 262 إداري قسم ثان سوهاج ويقيمون بمركز طما.

تحررت بوقائع الضبط المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.