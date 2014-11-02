عبد العاطى: اللجنة المشتركة تجسد ما تم الاتفاق عليه بين السيسى ورئيس الوزراء الاثيوبى بمالابو

قال السفير د. بدر عبد العاطى المتحدث باسم وزارة الخارجية إن أعمال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الأثيوبية تعد تجسيدا لما تم الاتفاق عليه بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الأثيوبي هايلى ماريام ديسالين خلال القمة الأفريقية بمالابو حيث كان هناك اتفاق على تطوير العلاقات الثنائية فى شتى المجالات.

وقال عبد العاطى – فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد – إن الوزير سامح شكرى سيعقد فى وقت لاحق اليوم مباحثات ثنائية مع نظيره الاثيوبى تواضروس ادهانوم بمقر الخارجية الأثيوبية وذلك فى إطار الإعداد للاجتماع الوزارى للجنة المشتركة غدا الاثنين.. مشيرا إلى أن بيانا مشتركا سيصدر فى ختام أعمال اللجنة.

وأوضح عبد العاطى أن الشق السياسى لاجتماعات اللجنة سيتطرق إلى ما وصلت ليه اللجنة الفنية (بخصوص سد النهضة) بخلاف القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك وخاصة فى منطقة القرن الافريقى والوضع بالسودان والمشاكل العالقة بين السودان وجنوب السودان بخلاف قضايا الامن والاستقرار فى المنطقة ومن بينها الوضع فى مالى.

وقال أن اللجنة المشتركة تقوم بمراجعة شاملة لتطورات العلاقات الثنائية بين مصر واثيوبيا على المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية.

وأكد أن الهدف الأساسى من أعمال اللجنة المشتركة هو ترقية العلاقات بما يحقق مصلحة الشعبين على أساس مبدأ المكسب للجميع.. مضيفا أن كبار المسئولين يواصلون اليوم الأحد أعمال اجتماعاتهم التى انطلقت امس السبت وذلك للإعداد للموضوعات التى سيتم مناقشتها خلال الاجتماع الذى يعقد غدا على المستوى الوزارى وكذا الإعداد للاتفاقيات التى يمكن التوقيع عليها بين الجانبين.

واوضح ان كبار المسؤولين يبحثون أيضا سبل تنفيذ اتفاقيات التعاون السابقة والعمل على إزالة كافة المعوقات التى تحول دون تنفيذها.. مضيفا أن الاجتماعات الحالية تشهد تعاونا على المستوى القطاعى حيث ستكون هناك مشاورات مشتركة بين الوزراء المعنيين من الجانبين وكذا على مستوى كبار المسئولين وذلك فى مجالات الصحة والكهرباء والتعليم العالى والتربية والتعليم بالإضافة إلى المجلس القومى للمرأة.

وأشار المتحدث إلى التمثيل الكثيف والهام الوفد المصرى خلال اجتماعات اللجنة المشتركة سواء على المستوى الوزارى أو على مستوى كبار المسئولين.

> وأكد عبد العاطى أهمية منتدى رجال الأعمال المصرى الإثيوبى الذى تنطلق أعماله فى وقت لاحق اليوم بحضور وزارى وبمشاركة العديد من رجال الأعمال المصريين.. مشيرا إلى حجم الاستثمارات المصرية الضخمة فى إثيوبيا.

وقال المتحدث إن قطاع الاتصالات على المستوى الحكومى هو من القطاعات الواعدة بالإضافة إلى العديد من القطاعات الأخرى منها الإنشاءات والطاقة.. وأضاف ” إن لدينا أرضية صلبة لتعزيز العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا”.

ومن المتوقع أن يوقع الجانبان المصرى والإثيوبى خلال الاجتماعات على عدة اتفاقيات وبروتوكولات جديدة للتعاون المشترك فى مجالات الصحة والتعليم والتجارة والمرأة بالإضافة إلى التعاون بين المعهد الدبلوماسي المصرى والمعهد الإثيوبى.

أ ش أ