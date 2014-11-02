زوجة جاستين تيمبرلايك حامل بطفلهما الأول

كشفت مصادر مقربة من النجم العالمي Justin Timberlake أن زوجته الممثلة الأمريكية Jessica Biel حامل بطفلهما الأول.

ونشرت صحيفة people نقلاً عن المصدر نفسه أن Biel حالياً في الشهور الأولى من الحمل، ومن المتوقع أن تضع مولودها في نيسان من العام المقبل.

وقد أعرب Timberlake البالغ من العمر 33 عاماً، والذي أصبح أجمل مع تقدم العمر، عن سعادته بحمل زوجته، لأنه لطالما إنتظر هذا الخبر بفارغ الصبر.

يذكر أن Justin Timberlake و Jessica Biel بدأت علاقتهما في العام 2007، ثم إنفصلا في الـ 2011 وعادا معاً بعد شهرين فقط.

وفي أواخر العام 2011، أعلن الثنائي خطوبتهما في العلن، ثم تزوجا في تشرين الأول 2012، وأقاما حفل زفاف ضخم في إيطاليا.

إنهم يعشقون الدراجة

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