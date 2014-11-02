فيديو.. محلب لـ«أديب»: «والله ما بتفرج على الإبراشي ولا محمود سعد»

نفى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن تكون للحكومة أية صلة بواقعتي قطع البث المفاجئ عن الإعلامى وائل الإبراشى خلال تقديم برنامجه عبر فضائية «دريم 2»، ومنع الإعلامي محمود سعد من الظهور على «النهار»، قائلًا: «دي مش شغلة الحكومة، وأنا والله ما بتفرج على البرامج».

وأكد «محلب»، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «القاهرة اليوم»، على قناة «اليوم»، مساء السبت، أنه يُثمِّن دور الإعلاميين وأهمية التواصل مع الإعلام، مُضيفًا: «أتدخل بإني أعمل مكاملة لأن ساعات بتبقى المعلومة ناقصة وبيبقى العيب من عندي».