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مفتي السعودية: من زعم أن صيام عاشوراء أكذوبة.. إما جاهل أو ضال

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مفتي السعودية: من زعم أن صيام عاشوراء أكذوبة.. إما جاهل أو ضال مفتي السعودية: من زعم أن صيام عاشوراء أكذوبة.. إما جاهل أو ضال

دافع المفتي العام للمملكة العربية رئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، عن صحيح البخاري، وقال: “نحبه ونقدره، ونرى العمل به واجبًا، والطعن فيه إما لجهل أو ضلال والعياذ بالله”. موضحاً أن “الطعن في أئمة الإسلام الأعلام الذين تلقت عنهم الأمة بالقبول هو علامة زيغ في القلب، نسأل الله السلامة والعافية”.

وأكد أن “من زعم أن صيام عاشوراء أكذوبة لا يخلو من هذين الحالين”. حاثًا عموم المسلمين على الصيام يوم من اليوم الأحد التاسع من محرم، وكذا الاثنين يوم عاشوراء.

جاء ذلك في حديث له في برنامجه الأسبوعي “ينابيع الفتوى”، الذي تبثه إذاعة “نداء الإسلام” من مكة المكرمة، ويعده ويقدمه يزيد الهريش، بحسب ما نقله موقع سبق الإخباري السعودي.

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