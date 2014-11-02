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اتحاد قبائل «هوارة» بقنا يطالب السيسي بتعديل سن الشباب للقوائم الانتخابية

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أطلق الاتحاد العام لقبائل هوارة بمحافظة قنا، السبت، نداء ومناشدة للرئيس الجمهورية عبدالفتاح بإصدار قرار جمهوري بتعديل سن الشباب في القوائم الانتخابية للبرلمان القادم من 25 عاما إلى 40 عاما بدلا من 35 عاما .

وقال على الهواري، المستشار السياسي والاجتماعي للاتحاد، إن هناك الآلاف من شباب القبائل الناضجين سيحرمهم القانون من المشاركة بسبب تحديد وغلقه عند 35 عاما، لافتا إلى أن كل الأنظمة السابقة جرفت الجيل الثاني والثالث من الشباب وهو ما يدعو لتصحيح المسار.

وأكد «الهواري»، أن في مرحلة فارقة من تاريخها المعاصر تحتاج فيها لبناء جيل جديد من الكوادر الشابة والمخلصة للوطن بعدما تم تجريف المجتمع المصري من الكوادر السياسية الشابة خلال الحقبات السابقة لتسيطر الجماعات المارقة على البرلمان ومؤسسات الدولة .

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