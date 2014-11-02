إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ104 فلسطينيين وسوريين إلى إيطاليا بالإسكندرية

أحبطت مديرية أمن الاسكندرية محاولة هجرة غير شرعية لعدد 104 فلسطينى وسورى إلى ايطاليا عبر جزيرة نيلسون شرق الإسكندرية.

كان اللواء أمين عز الدين، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من قسم شرطة ثان المنتزه عن المحضر المحرر بمعرفة حرس حدود أبى قير يتضمن ضبط عدد 104 شخص منهم عدد 56 فلسطينى الجنسية 36 رجال و9 سيدات و11 طفل، و48 سوري الجنســــية 37 رجال و7 سيدات و4 أطفال أثناء تواجدهم بجزيرة نيلسون بخليج أبى قير دائرة القسم في انتظار استقلال إحدى العائمات للسفر إلى دولة إيطاليا «هجرة غير شرعية»

بمناقشة المضبوطين قرروا أن القائم على تسفيرهم يدعى (أ. م) نظير مبلغ مالي وقدره 6000 دولار لكل شخص سوري ومبلغ 7500 دولار لكل شخص فلسطيني.

تم التنسيق مع الأمن الوطني، وكلفت المباحث بالتحري عن الواقعة وتحديد القائم على تسفيرهم وضبطه.