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أمانة الطائف تطرح 3 مشروعات تنموية للمنافسة

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الطائف - إسماعيل إبراهيم

    طرحت أمانة محافظة الطائف 3 مشروعات تنموية في منافسة عامة على الشركات والمؤسسات المتخصصة. وشملت مشروع تنفيذ انفاق الخدمات بالمرحلة الثالثة لاستكمال تغطية المنطقة التاريخية بوسط الطائف، ويتم حالياً إنشاء الخطوط الفرعية لأنفاق الخدمات، حيث سيتم ربطها بالخطوط الرئيسة للمشروع، ومشروع لإنارة طرق بالطائف والقرى التابعة لها لتعزيز الخدمات البلدية المقدمة للأهالي، والتوسع في إيصال خدمات الإنارة للقرى بما يساعد على تنميتها، ومشروع تسوير مقابر بقرى الطائف لاستكمال تسوير القرى المحصورة لدى الأمانة، وتلبية طلبات الأهالي في القرى المحيطة بالمحافظة. وأهابت الأمانة بالمؤسسات المتخصصة الراغبة في الحصول على كراسة الشروط شراءها عن طريق موقعها الإلكتروني proc.taifcity.gov.sa، وتم تحديد الثالث من شهر صفر المقبل كآخر موعد لتقديم العطاءات والعروض.

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