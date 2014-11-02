الجامعة الإسلامية تشارك في معرض الجزائر للكتاب

تشارك الجامعة الإسلامية في معرض الجزائر الدولي التاسع عشر للكتاب الذي انطلق (الخميس) في الجزائر العاصمة بمشاركة أكثر من 900 دار نشر من أربعين بلداً.

وتأتي مشاركة الجامعة في المعرض ضمن الجناح السعودي الموحد للجهات الحكومية بإشراف مكتب الملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالجزائر.

وتهدف الجامعة من خلال مشاركتها إلى تعزيز حضور مؤسسات التعليم العالي السعودية في المحافل الثقافية الدولية، ولعرض جانب من تطور التعليم العالي في المملكة، وإبراز جهود المملكة من خلال الجامعة في تعليم أبناء المسلمين حول العالم.

ويتضمّن جناح الجامعة باقةً من إصدراتها العلمية ونتاجها البحثي، كما يقدّم مطبوعات تعريفية بالجامعة ورسالتها وأهدافها.