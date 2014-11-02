مكافحة الفساد تحاضر في إدارة تعليم القويعية

ضمن برامج الحملة الوطنية الشاملة "وطننا أمانة" في محافظة القويعية نظمت محاضرة تُقدمها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" ألقتها في قاعة الأمير خالد بن بندر في إدارة التربية والتعليم بمحافظة القويعية.

تقدم الحضور محافظ القويعية عبدالله الربيعة وجميع رؤوساء الدوائر الحكومية بالمحافظة ورؤساء الأقسام بتلك الدوائر.

تحدث المحاضر مرعي الشهراني عن نبذة تعريفية عن الهيئة نشأتها وأهدافها والوسائل المعينة في مكافحة الفساد وكذلك دور الهيئة قبل وبعد وقوع الفساد والطريقة الصحيحة للتواصل مع الهيئة في تقديم البلاغات والشكاوى وآلية صرف المكافأة للمبلغ في حين ثبوت الإدانة قانونياً أوقضائياً واتيحت الفرصة للحضور لتقديم الأسئلة.

وفي ختام المحاضرة قدم المحافظ شكره وتقديره للهيئة على تفاعلها وحرصها على توصيل الرسالة للجمهور كما قدم الشكر للحاضرين.