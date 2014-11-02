أخبار عاجلة

عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

مكافحة الفساد تحاضر في إدارة تعليم القويعية

Google+ Print
مكافحة الفساد تحاضر في إدارة تعليم القويعية مكافحة الفساد تحاضر في إدارة تعليم القويعية

    ضمن برامج الحملة الوطنية الشاملة "وطننا أمانة" في محافظة القويعية نظمت محاضرة تُقدمها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" ألقتها في قاعة الأمير خالد بن بندر في إدارة التربية والتعليم بمحافظة القويعية.

تقدم الحضور محافظ القويعية عبدالله الربيعة وجميع رؤوساء الدوائر الحكومية بالمحافظة ورؤساء الأقسام بتلك الدوائر.

تحدث المحاضر مرعي الشهراني عن نبذة تعريفية عن الهيئة نشأتها وأهدافها والوسائل المعينة في مكافحة الفساد وكذلك دور الهيئة قبل وبعد وقوع الفساد والطريقة الصحيحة للتواصل مع الهيئة في تقديم البلاغات والشكاوى وآلية صرف المكافأة للمبلغ في حين ثبوت الإدانة قانونياً أوقضائياً واتيحت الفرصة للحضور لتقديم الأسئلة.

وفي ختام المحاضرة قدم المحافظ شكره وتقديره للهيئة على تفاعلها وحرصها على توصيل الرسالة للجمهور كما قدم الشكر للحاضرين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية