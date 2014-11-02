محمد بن نواف يدشن ملتقى الإعلاميين في بريطانيا

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة ينظم نادي الإعلاميين السعوديين في بريطانيا ملتقاه الثالث تحت عنوان «الشخصية الإعلامية» وذلك في العاصمة لندن بمشاركة نخبة من الاعلاميين والكتاب والمهتمين بالشأن الاعلامي.

وأوضح رئيس النادي حسن النجراني أن الملتقى سيتحدث فيه نخبة من الإعلاميين السعوديين والعرب حول أهمية بناء الشخصية الاعلامية وعلاقاتها بالمجتمع ودورها الثقافي والاجتماعي بما يتواكب مع العصر الحديث وفي ظل التحديات التي تواجه الاعلام والمؤسسات الاعلامية.

يشار إلى أن الملتقى يستضيف كلا من الدكتور زياد الدريس مندوب المملكة الدائم لدى منظمة اليونسكو الذي سيتحدث في الجلسة الأولى حول أهمية العامل الثقافي في بناء الشخصية الاعلامية.

وسيتحدث في الجلسة الثانية الاعلامي والمذيع الكويتي الدكتور بركات الوقيان حول مستقبل التلفزيون في ظل برامج اليوتيوب ووسائل التواص الاجتماعي.

وفي الجزء الثاني من الجلسة الثانية محمد الاحمدي مدير التحرير في صحيفة عكاظ حول تكوين الشخصية الاعلامية المقومات والتحديات. ويستضيف الملتقى في جلسته الثالثة الفنان السعودي فايز المالكي حول سبل الاستفادة من الجماهيرية في خدمة المجتمع والمذيعة في قناة ام بي سي الاعلامية علا الفارس حول سبل الاستفادة من وسائل التواصل لخدمة الوسيلة الاعلامية.