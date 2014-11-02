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ضبط مطلوب في واقعه استشهاد مندوب شرطة سري بسوهاج‎

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ضبط مطلوب في واقعه استشهاد مندوب شرطة سري بسوهاج‎ ضبط مطلوب في واقعه استشهاد مندوب شرطة سري بسوهاج‎

أرشيفية

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز ساقلتة بمديرية امن سوهاج تتضمن تواجد المتهم القللي عز العرب عثمان – بناحية القرامطة شرق المتهم في واقعه استشهاد مندوب شرطة سري اثناء حملة امنية حيث قام واخرين مطلوبين باطلاق اعيرة نارية علي القوة .

و عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور بحملة من ضباط وحدة مباحث المركز وإدارة البحث الجنائي أسفرت عن ضبطه ، و كلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهم وصولاً لإبعاد نشاطه الإجرامي .

ترجع تفاصيل الواقعه في المحضر رقم 2788 إداري مركز ساقلتة لسنة 2012 بشأن استشهاد مندوب شرطة سري / أحمد حسن أحمد همام – من قوة وحدة مباحث المركز  ضمن قوة مأمورية لاستهداف وضبط القللي عز العرب عثمان – المقيم بناحية القرامطة شرق – دائرة المركز والمطلوب ضبطه وإحضاره فـي القضيتين رقمي 596 إداري قسم ثان سوهاج لسنة 2012 [ خطف وطلب فدية ] ، 5642 إداري مركز نجع حمادي ” بقنا ” لسنة 2012 [ قتل عمد ] أثناء تواجده لدي أحد أصدقائه بذات الناحية 00 وحال مرور القوات أمام مسكن محمود الضبع صابر وشقيقه  إسماعيل الضبع صابر والمطلوب ضبطهما فـي القضية رقم 2224 إداري المركز لسنة 2012 [ شروع فـي قتل ] قام الأخيران وآخرين من أهليتهما بإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحيازتهما صوب القوات والتي بادلتهم إطلاق النيران إلا أنهم لاذوا بالفرار داخل الزراعات مما نتج عنه استشهاد المندوب المذكور .

وم تبلغ للمركز بالعثور علي جثة الحسيني الضبع صابر والمتهم في واقعة مقتل مندوب الشرطة السري المذكور والصادر له قرار ضبطه وإحضاره في تلك القضية .

 

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