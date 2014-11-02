اضراب 7 ممرضات عن الطعام لتضررهن من سوء توزيع الأعمال الشهرية بمستشفي البلينا بسوهاج‎

تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج اخطار من مركز شرطة البلينا من نقطة شرطة المستشفي المركزي بقيام كل من :-

> ” 1- أمل ز 30 – 2- إلهام ع سن 39 - 3- نادية م 39 – 4- رضا م سن 30 - 5- نورا س سن 27 – 6- نجوي ف - 7- عفاف ف سن 40 ” وجميعهم ممرضات بالمستشفي المركزي – ويقيمون بندر البلينا [ مضربين عن الطعام ] .

بالإنتقال والفحص وسؤال المذكورين عن سبب إضرابهن عللوا ذلك لتضررهن من سوء توزيع الأعمال الشهرية والسهر بالمستشفي وسوء معاملة رئيسة التمريض وتشغيلهم أكثر من ساعات العمل المقرره .

تم تقديم النصح والإرشاد للمذكورين للعدول عن إضرابهن واللجوء للطرق القانونية إلا أنهم رفضوا ذلك .

> كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها .

> تحرر عن ذلك المحضر رقم 6052 إداري المركز لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .