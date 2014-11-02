اليوم .. مدحت والحلو والحجار نجوم الليلة الثانية لمهرجان الموسيقى العربية

يقام مساء اليوم الاحد خمسة حفلات على مسارح الاوبرا بالقاهرة والاسكندرية فى اطار ليالى الدورة الـ 23 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية حيث يقام فى الثامنة مساء على المسرح الكبير حفلاً من فاصلين بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى الاول يحييه عازف القانون ماجد سرور بعده تتغنى مى فاروق بباقة من اروع اغانى الطرب وفى الثانى يشدو النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم بنخبة من اجمل اعماله الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفنى الى جانب عددا من اشهر اغانى الموسيقى العربية .

وتتواصل الفعاليات حيث يعقد لاول مرة فى السادسة مساء على المسرح الصغير صالون موسيقى تحت عنوان ” ذاكرة الطرب ” ويستضيف المطرب السورى الشهير صباح فخرى ليروى محطات مضيئة فى تاريخه الفنى كما يطرب الحاضرون باجزاء من اشهر اعماله .

وفى الثامنة مساء على مسرح معهد الموسيقى العربية يقدم النجم محمد الحلو فاصلا بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو محمد الموجى يسبقه فاصل للمطربين محمد ابراهيم والسورية ايمان باقى ، كما يقام فى نفس التوقيت على مسرح الجمهورية حفل لفرقة ام كلثوم للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد سيد على .

وتمتد الفعاليات الى مسرح سيد درويش ” اوبرا الاسكندرية ” حيث يحيى الفنان على الحجار فاصلاً بمصاحبة فرقة الحفنى للموسيقى بقيادة المايسترو احمد عامر يسبقه فاصل لـ رحاب مطاوع والصوت الواعد محمد محسن .

على جانب اخر تبدأ اولى جلسات المؤتمر المصاحب للمهرجان فى العاشرة صباحاً على المسرح الصغير وتفتتح بكلمة لكل من المخرجة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر والدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر بعدها يتم مناقشة محور الموسيقى الروحية فى حياتنا المعاصرة ويشارك فيها الدكتور كفاح فاخورى ( لبنان ) مقرراً ، الدكتور يوسف طنوس ( لبنان ) ، الدكتور عبد الله مختار السباعي ( ليبيا ) ، منى زريق الصائغ ( لبنان ) ، مروة عبد السلام ( مصر) ، الدكتور عامر التونى ( مصر ) .

وتستأنف الجلسة فى الثانية عشرة والنصف طهراً حيث تناقش محور الظواهر الغنائية المعاصرة لفظا وتلحينا وأداءً فى العقد الأخير وفى ظل المتغيرات السياسية بمشاركة الفنان ميشيل المصرى (مصر) مقرراً ، الدكتورة منيرة سليمان (مصر) ، الفنانة فيروز كراوية ( مصر) الدكتورة نهلة مطر (مصر) والدكتورة أمل جمال الدين ( مصر ) .