ننشر تفاصيل ضبط خلية ارهابية يتزعمها طبيب بيطري وصيدلي وامين معمل.بسوهاج‎

تمكنت إدارة الأمن الوطني بسوهاج بالتنسيق وإدارة البحث الجنائي وفرع الأمن العام من ضبط خليه أخوانيه إرهابية تخصصت في إحراق سيارات الشرطة ومحولات الكهرباء وقطع خطوط السكك الحديدية بالتنسيق وشرطة الكهرباء بسوهاج وقد عثر معهم علي العديد من الأوراق الخاصة بالتنظيم وهم كل من :-

> 1- ضياء السيد محمد عبد الموجود سن 33 مفتش صيدلي بإدارة الصيادلة بمديرية الصحة – ويقيم بندر طهطا .

> 2- أحمد السيد عبد الرحمن بدوي سن 28 طبيب بيطري – ويقيم دائرة مركز المراغة .

> 3- حسن علي حسن إبراهيم سن 37 أمين معمل بمدرسة مشطا الثانوية – ويقيم مشطا – دائرة مركز طما .

> حيث أعترف الأول بسابقة محاولة إسقاط برج كهرباء رقم 115 بناحية القبيصات – دائرة مركز طهطا والمحرر عنها المحضر رقم 3181 إداري مركز طهطا لسنة 2014 وكذا محاولة إسقاط برج كهرباء رقم 35 جهد عالي بناحية نجع قبيصي حسانين – وذلك بنشر القوائم الرئيسية لهما والمحرر عنها المحضر رقم 1872 إداري قسم طهطا لسنة 2014 بالاشتراك مع كل من :-

> 1- أحمد إبراهيم نور الدين محمد سن 33 مدرس

> 2- عبد الرازق عبد المنعم توفيق سن 35 مدرس

> 3- أسعد خلف علي محمد سن 30 مدرس

> 4- مصطفي محمد أحمد حسان سن 25 طالب بالتعليم المفتوح – ويقيمون دائرة مركز دار السلام – والمحبوسين علي ذمة القضية رقم 3164 إداري مركز دار السلام لسنة 2014 .

5- محمد نور الدين صادق أحمد سن 30 مدرس

6- مصطفي محي الدين صديق قاسم سن 23 طالب – ويقيمان نجع صقره – دائرة مركز أخميم – والمحكوم عليهما

> في القضية رقم 880 إداري مركز أخميم لسنة 2014 ” حبس 5 سنوات ” .

> 7- أحمد عمر عبد العزيز الأنصاري سن 33 بائع عطور – ويقيم بندر جرجا – والمحبوس علي ذمة القضية رقم 1652 إداري قسم جرجا لسنة 2014 .

وأعترف الثاني بسابقة إحراق عدد “3″ سيارات شرطة من أمام ورشة إصلاح سيارات بقرية الشيخ يوسف دائرة مركز المراغة والمحرر عنها المحضر رقم 518 إداري مركز المراغة لسنة 2014 وكذا سابقة إشعال إطارات كاوتشوك علي قضبان السكة الحديد بدائرة مركز المراغة لثلاث وقائع والمحرر عنهم المحاضر أرقام ” 2007 ، 2224 ، 3624 ” إداري مركز المراغة لسنة 2014 وكذا سابقة محاولة إشعال النيران بعدد “2″ محول كهرباء بناحية الأخيضر – دائرة مركز المراغة ولم تمتد النيران داخل المحولات ولم تحدث ثمة تلفيات ” لم يحرر بالواقعة ثمة محاضر ” وذلك بالاشتراك مع أمين عبد الصابرين السيد أحمد خليفه – والمحبوس علي ذمة القضية رقم 262 إداري قسم ثان سوهاج لسنة 2014 [ أحداث الاستفتاء علي الدستور ] .

وأعترف الأخير بإشعال النيران بفلنكات السكة الحديد وإشعال الكاوتشوك بالقرب من مزلقان محطة سكة حديد مشطا دائرة مركز طما والمحرر عنها المحضر رقم 2254 إداري مركز طما لسنة 2014 وكذا إحراق كشك كهرباء بقرية الحسامده – دائرة مركز طما والمحرر عنها المحضر رقم 3975 إداري مركز طما لسنة 2014 وكذا رصد بعض استراحات ضباط الشرطة والنيابة العامة بمدينة طما وحركة الطيران الحربي بمطار سوهاج واستهداف سيارة الشرطة المخصصة للرائد عبد الرحمن عويس – الضابط بإدارة البحث الجنائي بالاشتراك مع كل من :-

> 1- أبو الحسن علي محمد أحمد سن 33 فني بمطار سوهاج الجوي

> 2- وليد محمد علي أحمد وشهرته “وليد الباشا ” سن 30 مدرس – والمحبوسين علي ذمة القضية رقم 605 إداري مركز طما لسنة 2014 0

> 3- منصور هندي محمد هندي سن 30 حاصل علي ليسانس حقوق – والمحبوس علي ذمة القضية رقم 262 إداري

> قسم ثان سوهاج لسنة 2014 – ويقيمون دائرة مركز طما

> تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض علي النيابة العامة.