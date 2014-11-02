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ترشيح 10,491 متقدماً ومتقدمة في المرحلة العاشرة من برنـامج خـادم الحرمين للابتعـاث الخـارجـي

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ترشيح 10,491 متقدماً ومتقدمة في المرحلة العاشرة من برنـامج خـادم الحرمين للابتعـاث الخـارجـي ترشيح 10,491 متقدماً ومتقدمة في المرحلة العاشرة من برنـامج خـادم الحرمين للابتعـاث الخـارجـي

    أعلنت وزارة التعليم العالي امس عن ترشيح 10491 متقدما ومتقدمة للقبول في المرحلة العاشرة من برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للابتعاث الخارجي، في رقم هو الأعلى في أعداد المرشحين منذ انطلاق البرنامج في عام 1426ه.

صرح بذلك وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون البعثات الدكتور ناصر بن محمد الفوزان الذي أوضح بأنه قد تم ترشيح جميع المتقدمين والمتقدمات ممن انطبقت عليهم شروط وضوابط المرحلة العاشرة؛ وذلك استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بضرورة توفير سبل التعليم المتميز لأبناء وبنات الوطن في شتى فروع العلم والمعرفة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن عدد المرشحين للقبول لمرحلة الدكتوراه بلغ (627)، و(1397) لمرحلة الزمالة الطبية، و(6741) لمرحلة الماجستير، و(1726) لمرحلة بكالوريوس الطب والعلوم الطبية.

وبين الدكتور الفوزان بأن التخصصات النوعية قد حظيت بالحصة الأكبر من الترشيح للقبول؛ حيث حصلت التخصصات الطبية على أعلى معدل 37.40%، تليها التخصصات الهندسية والحاسب الآلي 22.20%، ومن ثم التخصصات المالية والاقتصادية 17.07% متبوعة بتخصصات العلوم الأساسية بنسبة قدرها 12.36%، ثم تخصصات (الإعلام الرقمي، السياحة والفندقة، وعلم النفس الإكلينيكي) 5.51%، وتخصص القانون 5.45%.

وأوضح وكيل الوزارة للبعثات حول جديد المرحلة العاشرة أنها تميزت بتنوع التخصصات وتطويرها وفقاً لتقييم الوزارة السنوي لبرنامج الابتعاث الذي اسفر عن اعتماد 76 تخصصاً لهذه المرحلة شملت 23 تخصصا في المجال الطبي، و35 تخصصا في المجال الهندسي والحاسب الآلي، و5 تخصصات في المجال المالي والاقتصادي، و9 تخصصات في مجال العلوم الأساسية، بالإضافة إلى تخصصات القانون، والإعلام الرقمي، والسياحة والفندقة، وعلم النفس الإكلينيكي، مضيفاً إلى أن من الجديد كذلك أن المرشحين والمرشحات للقبول سوف يتم توجيههم بعد استكمال إجراءات مطابقة الوثائق والحضور الكامل لملتقيات المبتعثين، لأفضل مائتي جامعة في تخصصاتهم، وذلك وفقاً لأبرز التصنيفات العالمية.

وأضاف الدكتور الفوزان أن هذه المرحلة تميزت كذلك باستخدام التقنية في كافة الخدمات التي يحتاجها المتقدم بدءاً من التسجيل وحتى صدور قرار الابتعاث.

ودعا الدكتور الفوزان كل من لم يتم ترشيحه للقبول وتنطبق عليه جميع شروط وضوابط المرحلة العاشرة تقديم اعتراضه عن طريق أيقونة متابعة حالة الطلب الخاصة بالمتقدم في المرحلة العاشرة بموقع الوزارة على الانترنت خلال أسبوع.

واختتم وكيل الوزارة للبعثات بشكر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد على الدعم غير المحدود الذي يلقاه قطاع التعليم العالي في بلادنا الغالية.

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