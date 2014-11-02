حزب العدالة والبناء الليبي يعتزم طرح مبادرة للخروج من الأزمة

يعتزم حزب العدالة والبناء الليبي، طرح مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة بالبلاد خلال الأيام المقبلة.

وقال محمد صوان، رئيس الحزب في صفحته الرسمية «فيس بوك»، السبت، إن المبادرة لا بد لها أن تتضمن الثوار الذين كانوا وما زالوا أصحاب السبق في حماية الثورة في المكانة التي تضمن بقاءهم صمام الأمان لها.

وأضاف أن الغرض الأساسي من المبادرة التي سيطلقها حزبه هو «إعادة توجيه بوصلة الجميع للحديث والبحث عن حل سياسي ينهي القتال، ويوقف نزيف الدم بين الليبيين، ويضع أسس مسار سياسي يحفظ مبادئ الثورة، ويرسم دورًا واضحًا للثوار ضمن مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية».

وتابع: «لحزبه آراء بخصوص هيئة الدستور وضبط مسارها، وسيعرضون رؤية متعلقة بالمصالحة المرتبطة بالعدالة لإنهاء الانقسام الاجتماعي».

ودعا الأطراف السياسية المختلفة للعمل على إيجاد مخارج للأزمة التي تعيشها ليبيا، تنهي ما وصفه بـ «الانقسام السياسي كمقدمة لإنهاء الانقسام الاجتماعي»، وتمهد الطريق لعقدٍ اجتماعي يجمع المطالب ويضع الضمانات ويحقق مصالح الشعب الليبي.

وكان أعضاء من مجلس النواب الليبي اجتمعوا مع عدد من البرلمانيين المقاطعين لجلسات مجلس النواب الليبي في 29 سبتمبر الماضي بمدينة غدامس بناء على دعوة من المبعوث الأممي لدى ليبيا برنادينيو، اتفقوا خلالها على ضرورة وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة والذي لم ينفذ حتى الآن.