أخبار عاجلة

عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - براهيمي يتلاعب بغزال ويسجل في فوز بورتو على ناسيونال

Google+ Print
بالفيديو - براهيمي يتلاعب بغزال ويسجل في فوز بورتو على ناسيونال بالفيديو - براهيمي يتلاعب بغزال ويسجل في فوز بورتو على ناسيونال

هدف رائع لبراهيمي يكلل فوز بورتو على ناسيونال ماديرا

(إفي): واصل بورتو الضغط على غريمه متصدر الدوري البرتغالي وحامل لقبه بنفيكا بعد أن حقق فوزا مهما اليوم على ضيفه ناسيونال ماديرا بهدفين دون رد لحساب الجولة التاسعة.

وشارك الثنائي المصري صالح جمعة وعلي غزال في المباراة كاملة، فيما خرج الثنائي محمود عزت وعلي فتحي من قائمة اللقاء.

ورفع "التنانين" رصيدهم الى 21 نقطة في الوصافة، خلف بنفيكا بنقطة واحدة، وأجبر فيتوريا جيمارايش على العودة للمركز الثالث بـ20 نقطة.

وتجمد رصيد فريق ماديرا عند ثمان نقاط في المركز الـ12.

تقدم بورتو بهدف دانيلو البرازيلي في الدقيقة التاسعة وضاعف النجم الجزائري ياسين براهيمي النتيجة بتصويبة رائعة في الدقيقة 74 بعدما راوغ غزال مرتين وسدد كرة رائعة سكنت المرمى.

شاهد هدف ياسين براهيمي الرائع من هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو»

بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»