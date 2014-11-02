بالفيديو - براهيمي يتلاعب بغزال ويسجل في فوز بورتو على ناسيونال

هدف رائع لبراهيمي يكلل فوز بورتو على ناسيونال ماديرا

(إفي): واصل بورتو الضغط على غريمه متصدر الدوري البرتغالي وحامل لقبه بنفيكا بعد أن حقق فوزا مهما اليوم على ضيفه ناسيونال ماديرا بهدفين دون رد لحساب الجولة التاسعة.

وشارك الثنائي المصري صالح جمعة وعلي غزال في المباراة كاملة، فيما خرج الثنائي محمود عزت وعلي فتحي من قائمة اللقاء.

ورفع "التنانين" رصيدهم الى 21 نقطة في الوصافة، خلف بنفيكا بنقطة واحدة، وأجبر فيتوريا جيمارايش على العودة للمركز الثالث بـ20 نقطة.

وتجمد رصيد فريق ماديرا عند ثمان نقاط في المركز الـ12.

تقدم بورتو بهدف دانيلو البرازيلي في الدقيقة التاسعة وضاعف النجم الجزائري ياسين براهيمي النتيجة بتصويبة رائعة في الدقيقة 74 بعدما راوغ غزال مرتين وسدد كرة رائعة سكنت المرمى.

شاهد هدف ياسين براهيمي الرائع من هنا