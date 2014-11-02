وزيرة التعاون الدولي: الحكومة لديها رؤية واضحة ولا تعمل بسياسة”إطفاء الحريق”

قالت الدكتورة نجلاء الاهوانى وزيرة التعاون الدولى أن الحكومة تواجه مهمة شاقة لأنها تعمل على حل مشكلات متراكمة سواء قبل الثورة أو بعدها وأنه على الرغم من تحقيق معدل نمو إقتصادي مرتفع قبل ثورة يناير ولكن كان يوازيها زيادة معدلات الفقر.

وأضافت الاهوانى خلال لقائها بالإعلامى أسامة كمال ببرنامج القاهرة 360 والمذاع عبر فضائية القاهرة والناس أنه جاري تعديل العديد من القوانين التي ستساهم في دعم الاقتصاد القومي لتحقيق معدلات نمو عالية لجذب استثمارات أجنبية أكبر لافتة إلى أن تنظيم الطعن على عقود الدولة سيساهم في إعادة الثقة للمستثمرين الأجانب بالسوق المصري وزيادة فرص العمل بالمشروعات القومية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولى أن الحكومة الحالية لديها رؤية واضحة مستمدة من البرنامج الانتخابي للرئيس ولا تعمل بسياسة إطفاء الحرائق وتقوم بدورها ولا يمكن أن تنسحب من السوق ولن تترك المواطن للقطاع الخاص.