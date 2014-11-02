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وزيرا الخارجية والتعليم العالي يتوجهان لإثيوبيا لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية

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وزيرا الخارجية والتعليم العالي يتوجهان لإثيوبيا لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية وزيرا الخارجية والتعليم العالي يتوجهان لإثيوبيا لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية

مطار القاهرة

غادر مطار القاهرة الدولي مساء اليوم السبت، وزير الخارجية سامح شكري ووزير التعليم العالى السيد عبد الخالق، متجهان إلى أديس أبابا للمشاركة في اعمال الدورة الخامسة للجنة “المصرية – الاثيوبية” المشتركة التى تعقد بعد غد الاثنين، على المستوى الوزارى.

يشار الى أن أعمال اللجنة تركز علي بحث سبل دعم العلاقات الثنائية إلي آفاق أرحب في مختلف المجالات خاصة السياسية والاقتصادية والتجارية والفنية بما يحقق مصالح البلدين والشعبين، والعمل علي إزالة أية عقبات قد تحول دون تحقيقه.

تجدر الإشارة إلى أن انعقاد الدورة الرابعة للجنة الوزارية المشتركة “المصرية- الإثيوبية” يأتي في أعقاب عقد الاجتماع الثلاثي لوزراء الموارد المائية في كل من والسودان وإثيوبيا بالقاهرة.

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