أخبار عاجلة

عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عمر غاضب من جاريدو بسبب عدم ذكر اسم دمنهور

Google+ Print
عمر غاضب من جاريدو بسبب عدم ذكر اسم دمنهور عمر غاضب من جاريدو بسبب عدم ذكر اسم دمنهور

أبدى محمد عمر المدير الفني لألعاب دمنهور غضبه من خوان كارلوس جاريدو نظيره في النادي الأهلي بعد مباراة الفريقين التي انتهت بفوز الشياطين الحمر بنتيجة 4-2.

جاريدو طوال المؤتمر الصحفي لم يذكر اسم دمنهور، فقط كان يشير إليهم باسم "المنافس" أو "الخصم".

هذا جعل محمد عمر يصرح للصحفيين "على جاريدو أن يعرف قيمة دمنهور وأنه فريق كبير".

وتابع "على المدرب الإسباني أن يذكر اسم منافسيه كنوع من الاحترام لما يقدموه في الملعب".

وعن المباراة، صرح عمر "كنت أعرف من داخلي أن الأمور صعبة للغاية".

وأردف "لاعبو دمنهور يحتاجون لتعلم الكثير من الفنيات".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع