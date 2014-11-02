عمر غاضب من جاريدو بسبب عدم ذكر اسم دمنهور

أبدى محمد عمر المدير الفني لألعاب دمنهور غضبه من خوان كارلوس جاريدو نظيره في النادي الأهلي بعد مباراة الفريقين التي انتهت بفوز الشياطين الحمر بنتيجة 4-2.

جاريدو طوال المؤتمر الصحفي لم يذكر اسم دمنهور، فقط كان يشير إليهم باسم "المنافس" أو "الخصم".

هذا جعل محمد عمر يصرح للصحفيين "على جاريدو أن يعرف قيمة دمنهور وأنه فريق كبير".

وتابع "على المدرب الإسباني أن يذكر اسم منافسيه كنوع من الاحترام لما يقدموه في الملعب".

وعن المباراة، صرح عمر "كنت أعرف من داخلي أن الأمور صعبة للغاية".

وأردف "لاعبو دمنهور يحتاجون لتعلم الكثير من الفنيات".