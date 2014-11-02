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' البطل ' عادل عبد المنعم عانى من شلل في أطرافه أمام دمنهور

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' البطل ' عادل عبد المنعم عانى من شلل في أطرافه أمام دمنهور ' البطل ' عادل عبد المنعم عانى من شلل في أطرافه أمام دمنهور

كشف وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي أن أحمد عادل عبد المنعم حارس الفريق يخضع لفحوصات للاطمئنان على حالته بعدما شعر بارتجاج بسيط في المخ.

أحمد عادل عبد المنعم شارك أساسيا في حماية مرمى الأهلي، مع غياب شريف إكرامي عن الفريق الأحمر بسبب الإصابة.

وشارك عبد المنعم في تعادل الأهلي مع الأسيوطي سبورت، وكذلك لعب في الفوز على ألعاب دمنهور بنتيجة 4-2.

وقال جمعة بعد المباراة إن الحارس ذهب إلى المستشفى بعد المباراة للاطمئنان على حالته، لكنه استدرك "نعرف أن الأمر بسيط ولا مشكلة هناك".

بطل

وأثنى خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلي على الحارس الذي حمى عرين الفريق الأحمر أمام دمنهور.

وأكد جاريدو أن أحمد عادل عبد المنعم عانى من كدمة قوية، لكنه رفض الخروج من أرض الملعب لمواصلة حماية الأهلي.

ووصف جاريدو الحارس الشاب بـ"البطل" لأنه واصل اللقاء حتى نهايته.

شلل في أطرافه

وأوضح طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي أن الكدمة التي عانى منها أحمد عادل عبد المنعم جعلته خلال لقاء دمنهور يشعر بـ"شلل في أطرافه".

وفسر "الكدمة جعلته يعاني من ارتجاج في المخ، وهذا الارتجاج جعله يشعر بشلل في يديه وقدميه".

وأردف "لكنه حارس رائع، يثبت دوما أنه رجل المواقف الصعبة.. رفض الخروج رغم ما يعاني منه حتى لا يتسبب في مشكلة جديدة للأهلي ونفقد تغييرا".

وأتم "أن تجلس بديلا لسنتين، ثم تلعب بهذا المستوى وتلك الروح أمر رائع من حارس ممتاز".

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فيديو اليوم السابع