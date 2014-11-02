جاريدو يوضح السبب الذي جعله يجلس حسام غالي بديلا

أوضح خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلي لماذا وضع حسام غالي لاعب وسط الفريق على مقاعد البدلاء في مباراة ألعاب دمنهور في الجولة السابعة من الدوري المصري.

غالي شارك كبديل في الشوط الثاني من مباراة الأهلي ودمنهور، وساهم في فوز الفريق الأحمر بنتيجة 4-2.

وكان غالي قد خرج مستبدلا في تعادل الأهلي مع الأسيوطي سبورت، وواجه عقوبة مالية لأنه ظهر غاضبا وهو يخرج من الملعب.

سأل مراسل CBC Two وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي هل الأمر عقوبة أم قرار فني؟ فأجاب الصخرة "قرار فني بحت".

وكشف جاريدو في المؤتمر الصحفي "أعتمد على سياسة التدوير، لدي أحمد خيري الذي شارك اللقاء الماضي، ولدي تريزيجيه ولدي محمد رزق ولدي حسام غالي".

وتابع "اليوم حان الدور على غالي ليجلس بديلا.. الأمر لا يتعدى ذلك، فأنا أسعى لأن يكون كل لاعب في قائمة الأهلي جاهز، ويملك سمات اللاعب الأساسي".