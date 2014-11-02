عماد متعب ' القديم ' .. وأول هاتريك مع الأهلي!

رغم أن عماد متعب من الجيل الذي شهد اكتساح الأهلي لمنافسيه بنتائج عريضة، ورغم أن متعب فاز بلقب الهداف كثيرا.. لكنه اليوم فقط يحتفل بأول هاتريك في الدوري المصري.

فمتعب فاز بلقب هداف الدوري موسم 2004/2005، برصيد 15 هدفا، في أول مواسمه مع الفريق الأول.

وبات متعب من وقتها أصغر لاعب يحصل على هذا اللقب في تاريخ الدوري المصري منذ بدايته.

كذلك المهاجم المتميز سجل 4 أهداف مع منتخب مصر في شباك السودان سنة 2007. كما سجل هاتريك كذلك مع المنتخب في شباك أنجولا، وكانت المباراة ودية عام 2008.

والآن، ومع وصوله لعامه الـ31، استعان متعب بخبراته ليسجل أول هاتريك له بقميص الفريق الأحمر.

متعب القديم

وجاء الهاتريك لينقذ الأهلي من فخ ألعاب دمنهور الذي أوصل المباراة لنتيجة 2-2، ثم جاء متعب وفك شفرة ضيوف الشياطين الحمر وفاز لفريقه 4-2.

وعقب وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي "هناك بالنسبة لي ما يعد أهم من الهاتريك بالنسبة لما قدمه عماد متعب مع الفريق اليوم".

وأوضح "مجهود متعب يذكرني بالنسخة القديمة من عماد، الذي كان يركض ولا يتوقف عن ذلك ويرهق أي خط دفاع يواجهه".

وأتم "متعب اليوم قدم مجهودا في رأيي كان أهم من الهاتريك، ولعب بخبرة كبيرة منحت الأهلي الكثير من الفاعلية في الهجوم".